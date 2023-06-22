На двух участках трассы М-7 около Казани ограничили скорость до 50 км/ч

Ограничительные меры были введены для безопасности участников дорожного движения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На двух участках трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана снизили разрешенную скорость до 50 километров в час, а также сузили проезжую часть.

Ограничительные меры были введены для безопасности участников дорожного движения на время работ, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Учреждение приносит извинения за доставленные неудобства, а также просит водителей следовать требованиям временных дорожных знаков и разметок.

Ранее стало известно, что владельцам участков, изъятых под строительство трассы М-7, возместят ущерб.

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