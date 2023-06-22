Мари Краймбрери станет хедлайнером праздничного концерта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту субботу, 24 июня, в экстрим-парке «Урам» Казани пройдет масштабный День молодежи 2023. В программе ожидаются спортивные соревнования, образовательные лекции и выставка тюнингованных машин. Хедлайнером вечера станет певица Мари Краймбрери и не только.

«КП-Казань» делится самой подробной программой мероприятий на День молодежи в Казани 2023 и рассказывает, как бесплатно получить билет на праздник.

Как бесплатно попасть на День молодежи в Казани 2023

Для того, чтобы попасть на День молодежи в Казани, необходимо пройти предварительную регистрацию на этом сайте. Нужно нажать на кнопку «Получить бесплатный билет», выбрать город и заполнить анкету. После регистрации на указанную электронную почту придет письмо с QR-кодом, который нужно будет показать на входе.

Можно ли посетить День молодежи в Казани без регистрации? Нет, но можно получить билет на входе. Организаторы рекомендуют пройти регистрацию заранее на сайте, чтобы избежать очередей и обеспечить быстрый проход на праздник.

День молодежи в Казани 2023 — полная программа мероприятий

Пространство под мостом Миллениум

10.00 - 19.00 - В дрифт-зоне пройдут выступления детского мотоклуба, показательные выступления топовых стантрайдеров, дрифт-шоу, пробные заезды на дрифт-трайках, мотоциклах вторым номером и дрифт-такси.

На празднике пройдут показательные выступления топовых стантрайдеров и дрифт-шоу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Баскетбольные поля

10.00 - 14.00 - Юношеский турнир по стритболу среди участников до 18 лет включительно.

14.00 - 19.00 - Чемпионат по баскетболу среди мужских и женских команд.

Эйр-парк, стрит плаза

11.00 - 20.00 - Соревнования по BMX-фристайлу.

11.00 - 20.00 - Соревнования по трюковому самокату.

11.00 - 18.00 - Соревнования по скейтбордингу.

Воркаут

13.00 - 18.00 - Соревнования по воркауту.

Паркур

13.00 - 18.00 - Соревнования по паркуру.

Футбольное поле

10.00 - 15.00 - Пространство открытых тренировок. Занятия спортом на свежем воздухе для всех желающих: функциональная тренировка от «Станции Ягодичная», тренировка по стретчингу от Run Party Run, йога.

10.00 - 22.00 - Выставка тюнингованных машин. В программе выставки уникальные и эксклюзивные автомобили от автоклубов Celica, Kazan Muscle, Ak Bars, диджей-сеты, розыгрыши и конкурсы.

13.00 - 18.00 - Турнир по бразильскому джиу-джитсу.

13.00 - 19.00 - Турнир по настольному теннису «Прыг-скок».

Шатер Skillbox

12.00 - 12.45 - Лекция «Путь молодого творца».

14.00 - 14.45 - Лекция «Трендвотчинг или как предугадывать, что будет популярно завтра».

15.00 - 15.45 - Мастер-класс «Культура самиздата в России и ваш первый зин».

16.00 - 16.45 - Лекция «Как попасть в геймдев и начать карьеру разработчика игр».

17.00 - 17.45 - Открытый микрофон «Путь от проектов частных квартир и домов к разработке микрорайонов и торговых центров».

18.00 - 18.45 - Лекция «Как ускорить карьерный рост в ИТ с помощью нейросетей».

19.00 - 19.45 - Лекция «Кем я буду когда вырасту? Как сделать осознанный карьерный выбор».

Шатер «Карьера»

11.00 - 12.00 - Фиджитал-игры.

12.30 - 13.30 - Лекция «Как создать продающее резюме: практические советы для специалистов в сфере ИТ и диджитал».

13.00 - 17.00 - Выставка карьерных возможностей.

13.30 - 14.00 - Лекция от РСО.

14.00 - 14.30 - Встреча с HR: «Карьера в эпоху перемен».

14.30 - 15.00 - Лекция от РСО.

15.00 - 15.45 - Лекция от проекта «Развитие карьеры».

15.45 - 17.30 - Тестовы задания от программы «Развитие карьеры».

18.00 - 19.00 - Встреча «Другой взгляд на ведение бизнеса».

Медиатека крытого парка

10.00 - 20.00 - Настольная игра и суперквиз по социальному проектированию.

10.00 - 20.00 - Выставка «Комплекс полноценности».

12.00 - 20.00 - Квест «Другое дело».

12.00 - 20.00 - Маркет молодых.

12.00 - 14.00 - Ярмарка волонтерских вакансий.

13.00 - 18.00 - Открытый микрофон.

18.00 - 21.00 - Танцевальный фестиваль «Хип-хоп Казань».

Кто из звезд выступит на День молодежи в Казани 2023

День молодежи в Казани завершится концертом от топовых артистов. Хедлайнерами вечера станут певица Мари Краймбрери, дуэт Lovanda, делающие музыку на стыке танцевальной электроники, фанка и хип-хоп, а также локальные артисты.

Погода на День молодежи в Казани 24 июня 2023

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в этот день будет облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Скорость ветра будет варьироваться от 3 до 12 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, в дневные - от +17 до +22 градусов.

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