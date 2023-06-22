Мари Краймбрери станет хедлайнером праздничного концерта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В эту субботу, 24 июня, в экстрим-парке «Урам» Казани пройдет масштабный День молодежи 2023. В программе ожидаются спортивные соревнования, образовательные лекции и выставка тюнингованных машин. Хедлайнером вечера станет певица Мари Краймбрери и не только.
«КП-Казань» делится самой подробной программой мероприятий на День молодежи в Казани 2023 и рассказывает, как бесплатно получить билет на праздник.
Для того, чтобы попасть на День молодежи в Казани, необходимо пройти предварительную регистрацию на этом сайте. Нужно нажать на кнопку «Получить бесплатный билет», выбрать город и заполнить анкету. После регистрации на указанную электронную почту придет письмо с QR-кодом, который нужно будет показать на входе.
Можно ли посетить День молодежи в Казани без регистрации? Нет, но можно получить билет на входе. Организаторы рекомендуют пройти регистрацию заранее на сайте, чтобы избежать очередей и обеспечить быстрый проход на праздник.
Пространство под мостом Миллениум
10.00 - 19.00 - В дрифт-зоне пройдут выступления детского мотоклуба, показательные выступления топовых стантрайдеров, дрифт-шоу, пробные заезды на дрифт-трайках, мотоциклах вторым номером и дрифт-такси.
На празднике пройдут показательные выступления топовых стантрайдеров и дрифт-шоу.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Баскетбольные поля
10.00 - 14.00 - Юношеский турнир по стритболу среди участников до 18 лет включительно.
14.00 - 19.00 - Чемпионат по баскетболу среди мужских и женских команд.
Эйр-парк, стрит плаза
11.00 - 20.00 - Соревнования по BMX-фристайлу.
11.00 - 20.00 - Соревнования по трюковому самокату.
11.00 - 18.00 - Соревнования по скейтбордингу.
Воркаут
13.00 - 18.00 - Соревнования по воркауту.
Паркур
13.00 - 18.00 - Соревнования по паркуру.
Футбольное поле
10.00 - 15.00 - Пространство открытых тренировок. Занятия спортом на свежем воздухе для всех желающих: функциональная тренировка от «Станции Ягодичная», тренировка по стретчингу от Run Party Run, йога.
10.00 - 22.00 - Выставка тюнингованных машин. В программе выставки уникальные и эксклюзивные автомобили от автоклубов Celica, Kazan Muscle, Ak Bars, диджей-сеты, розыгрыши и конкурсы.
13.00 - 18.00 - Турнир по бразильскому джиу-джитсу.
13.00 - 19.00 - Турнир по настольному теннису «Прыг-скок».
Шатер Skillbox
12.00 - 12.45 - Лекция «Путь молодого творца».
14.00 - 14.45 - Лекция «Трендвотчинг или как предугадывать, что будет популярно завтра».
15.00 - 15.45 - Мастер-класс «Культура самиздата в России и ваш первый зин».
16.00 - 16.45 - Лекция «Как попасть в геймдев и начать карьеру разработчика игр».
17.00 - 17.45 - Открытый микрофон «Путь от проектов частных квартир и домов к разработке микрорайонов и торговых центров».
18.00 - 18.45 - Лекция «Как ускорить карьерный рост в ИТ с помощью нейросетей».
19.00 - 19.45 - Лекция «Кем я буду когда вырасту? Как сделать осознанный карьерный выбор».
Шатер «Карьера»
11.00 - 12.00 - Фиджитал-игры.
12.30 - 13.30 - Лекция «Как создать продающее резюме: практические советы для специалистов в сфере ИТ и диджитал».
13.00 - 17.00 - Выставка карьерных возможностей.
13.30 - 14.00 - Лекция от РСО.
14.00 - 14.30 - Встреча с HR: «Карьера в эпоху перемен».
14.30 - 15.00 - Лекция от РСО.
15.00 - 15.45 - Лекция от проекта «Развитие карьеры».
15.45 - 17.30 - Тестовы задания от программы «Развитие карьеры».
18.00 - 19.00 - Встреча «Другой взгляд на ведение бизнеса».
Медиатека крытого парка
10.00 - 20.00 - Настольная игра и суперквиз по социальному проектированию.
10.00 - 20.00 - Выставка «Комплекс полноценности».
12.00 - 20.00 - Квест «Другое дело».
12.00 - 20.00 - Маркет молодых.
12.00 - 14.00 - Ярмарка волонтерских вакансий.
13.00 - 18.00 - Открытый микрофон.
18.00 - 21.00 - Танцевальный фестиваль «Хип-хоп Казань».
День молодежи в Казани завершится концертом от топовых артистов. Хедлайнерами вечера станут певица Мари Краймбрери, дуэт Lovanda, делающие музыку на стыке танцевальной электроники, фанка и хип-хоп, а также локальные артисты.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в этот день будет облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Скорость ветра будет варьироваться от 3 до 12 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, в дневные - от +17 до +22 градусов.
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