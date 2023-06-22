Власти Татарстана утвердили порядок выплаты субсидий производителям молока

Для получения денег фермеры должны соответствовать ряду критериев. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот четверг, 22 июня, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подпсиал постановление Кабмина республики, которым утверждается порядок выплаты субсидий местным производителям молока. Речь идет о возмещение из регионального бюджета части затрат на один килограмм отгруженного или реализованного продукта.

В документе указаны основные условия для получения фермерами этой субсидии. В их числе ведение хозяйственной деятельности на территории Татарстана и уплата всех налогов со штрафами, связанных с ней, поголовье коров на 1 мая этого года, а также реализация или отгрузка молока на собственную переработку в период март-апрель 2023-го. Помимо этого, производитель не должен являться иностранным юридическим лицом. Размер субсидии для каждого из них Минсельхоз Татарстана будет рассчитывать по специальной формуле.

Напомним, в республике наравне с этим фермерам обещали возместить еще и часть затрат на строительство молочных ферм. Правда, там тоже есть свои условия для получения такой помощи от правительства Татарстана.

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