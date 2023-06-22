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НовостиЭкономика22 июня 2023 13:28

Власти Татарстана утвердили порядок выплаты субсидий производителям молока

Деньги на это будут направляться из бюджета республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Для получения денег фермеры должны соответствовать ряду критериев.

Для получения денег фермеры должны соответствовать ряду критериев.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот четверг, 22 июня, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подпсиал постановление Кабмина республики, которым утверждается порядок выплаты субсидий местным производителям молока. Речь идет о возмещение из регионального бюджета части затрат на один килограмм отгруженного или реализованного продукта.

В документе указаны основные условия для получения фермерами этой субсидии. В их числе ведение хозяйственной деятельности на территории Татарстана и уплата всех налогов со штрафами, связанных с ней, поголовье коров на 1 мая этого года, а также реализация или отгрузка молока на собственную переработку в период март-апрель 2023-го. Помимо этого, производитель не должен являться иностранным юридическим лицом. Размер субсидии для каждого из них Минсельхоз Татарстана будет рассчитывать по специальной формуле.

Напомним, в республике наравне с этим фермерам обещали возместить еще и часть затрат на строительство молочных ферм. Правда, там тоже есть свои условия для получения такой помощи от правительства Татарстана.

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