Условием для получения субсидии является завершение строительства мини-фермы в течение шести месяцев. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане фермерам возместят часть затрат на строительство молочных ферм с 1 по 14 июня. Для этого им необходимо оставить заявку на сайте, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Речь идет о гражданах, ведущих личное подсобное хозяйство. Для участия ему необходимо иметь мини-ферму, поголовье коров, а площадь земельного участка должна не превышать двух гектаров.

Кроме того, условиями для получения субсидии являются завершение строительства мини-фермы в течение шести месяцев и сохранение общего количества поголовья коров в период до пяти лет.

Напомним, в Татарстане заявили о сложной ситуации с болезнями овец перед Курбан-байрамом.

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