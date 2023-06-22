Медработникам Казани вручили ключи от квартир в доме микрорайона М-14

Ключи от новых квартир вручили 30 семьям. Фото: Мэрия Казани

Медработникам Казани вручили ключи от 30 новых квартир в многоквартирном жилом доме микрорайона М-14. В торжественной церемонии приняли участие глава Минздрава России Михаил Мурашко, раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Дом №6 на улице Алексея Казем-Бека возвели по программе социальной ипотеки. В квартирах сделана чистовая отделка, имеются сантехника, электрические плиты, датчики задымления с извещателями, счетчики воды и электроэнергии, регуляторы тепла, а также автосистема удаленного считывания данных.

Напомним, ранее в этом же микрорайоне почти 100 семей медработников были также заселены в соципотечный дом.

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