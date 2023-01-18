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НовостиОбщество18 января 2023 9:25

Семьи медработников заселили в соципотечный дом в казанском микрорайоне М14

Всего они получили 96 квартир
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Рустам Минниханов посетил одну из квартир и пообщался с новоселами.

Рустам Минниханов посетил одну из квартир и пообщался с новоселами.

В среду, 18 января, медицинские работники Татарстана заселились в многоквартирный жилой дом, построенный по социальной ипотеке в казанском микрорайоне М14. Новые квартиры по адресу: улица Белые Росы,15, получили 96 семей работников сферы здравоохранения.

В церемонии заселения приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, первый зам главы Минздрава России Виктор Фисенко и глава Минздрава республики Марат Садыков. Они посетили одну из новых квартир и пообщались с новоселами.

Напомним, ранее Рустам Минниханов вручил медицинским учреждениям Татарстана сертификаты на 24 автомобиля.

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