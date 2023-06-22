В Татарстане имеется 5-6 вакансий на каждого безработного

Правда, в большинстве случаев соискатели могут не соответствовать требованиям работодателя по нужным навыкам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По безработице в Татарстане зафиксирован исторический минимум по безработице и такой же максимум по числу вакансий. На 6,3 тысячи ищущих работу есть 35 тысяч предложений. То есть на одного безработного в республике приходится 5-6 вакансий, заявила 22 июня во время пресс-конференции глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова. По ее словам, в республике наблюдается высокий уровень занятости населения. Он равен 61,8% ,когда как в целом по России – это 60,2%.

Вот только одно смущает. Как отметила министр, в Татарстане спрос на кадры в своем большинстве не имеет должного отражения по количеству предложений от безработных. Соискатели не имеют нужной работодателю подготовки, навыков и умений.

Напомним, ранее Эльмира Зарипова назвала самые востребованные профессии в Татарстане.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram