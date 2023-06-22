Инженеры, электрогазосварщики и водители: Названы самые востребованные профессии в Татарстане

Например, каменщику в республике готовы в месяц платить 49 860 рублей. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Рынок труда в России стремительно меняется. Особенно это заметно по запросам от предприятий из IT-отрасли. Есть нехватка программистов, отметила на пресс-конференции глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова.

Она назвала самые востребованные профессии в республике. На первом месте оказался водитель автомобиля – 2 335 вакансий. В месяц соискателю в среднем предлагают 38 504 рубля. На втором месте – инженеры (1 211 вакансий), которые могут рассчитывать на среднюю зарплату в размере 41 370 рублей. На третьем месте оказался врач (741 вакансия) – средняя зарплата 41 319 рублей.

Далее идут медсестра (25 394 рубля в месяц), электрогазосварщик (46 770 рублей в месяц), штукатур (21 578 рублей), арматурщик (28 381 рубль), каменщик (49 860 рублей в месяц) и программист (48 000 рублей).

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