В Чувашии на открытие хмелеводческой лаборатории направят 31 миллион рублей

Лабораторию создадут на базе Центра компетенций «Чувашия - центр производства хмеля». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии на открытие хмелеводческой лаборатории и маточника хмеля направят 31 миллион рублей. Средства на эти цели выделят из бюджета республики, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Лабораторию создадут на базе Центра компетенций «Чувашия - центр производства хмеля». Ее открытие позволит выдавать документы на хмель, подтверждающие соответствие сорту. Это необходимо для реализации продукции и селекционной работы.

Помимо этого, лаборатория позволит ускорить производство хмеля, а в дальнейшем - выращивать оздоровленный посадочный материал в пробирке.

Напомним, в Чувашии для профилактики алкоголизма запустили «Профиль трезвости муниципальных образований». Инициатором идеи является Минздрав республики.

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