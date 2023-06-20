Спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина рекомендовали к избранию в академики

Он претендует стать действительным членом Академии наук Татарстана по специальности «Политология». Фото: gossov.tatarstan.ru

В этот вторник, 20 июня, в Казани на собрании отделений социально-экономических и гуманитарных дисциплин Академии наук (АН) Татарстана была одобрена кандидатура спикера Госсовета республики Фарида Мухаметшина. Речь идет о присвоении ему звания академика – действительного члена АН Татарстана по специальности «Политология».

Решение об этом на собрании было принято единогласно. Отметим, что Фарид Мухметшин является доктором политических наук, он написал диссертацию на тему «Федеративные отношения как фактор социально-политического развития республики – субъекта РФ».

Напомним, что помимо спикера заявки на получение звания академика также зарегистрировали и от руководителя Роспотребнадзора Татарстана Марины Патяшиной и директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова. Окончательные итоги рассмотрения всех кандидатур будут объявлены 23 июня

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