Мухаметшин, Патяшина и Минниханов могут стать академиками

К слову, тот же спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин является доктором политических наук. Фото: gossov.tatarstan.ru

Сразу три известные в Татарстане личности могут стать академиками. Свои кандидатуры на получения звания действительных членов Академии наук республики выдвинули председатель регионального Госсовета Фарид Мухаметшин, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Как указано в заявках, спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин выдвигается в отделение социально-экономических наук по специальности «политология», Рифкат Минниханов - в отделении математики, механики и машиноведения, Марина Патяшина - в отделение сельскохозяйственных наук.

После проверки их кандидатуры должны будут утвердить на общем собрании Академии наук Татарстана. Дата его проведения пока неизвестна.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram