В Марий Эл пожарный спас пенсионерку в свободное от работы время

Пенсионерка не пострадала. Фото: МЧС по Марий Эл

Пожар, случившийся 18 июня в поселке Морки Марий Эл, не закончился трагедией только благодаря неравнодушию огнеборца 36-й пожарно-спасательной части Александра Никифорова.

Около 8 часов вечера, в свободное от несения службы время, Александр заметил клубы дыма и огонь на территории частного хозяйства по улице Комсомольской. Горели надворные постройки и веранда жилого дома.

Пожарный подъехал на автомобиле к горящему участку и увидел в окне дома пенсионерку. Выход ей был отрезан огнем и дымом. Тогда мужчина при помощи подручных средств сломал оконное остекление, проник внутрь дома и вытащил хозяйку на свежий воздух.

Пенсионерка не пострадала, уточняют в пресс-службе МЧС по Марий Эл.

Напомним, ранее в соседнем Татарстане в страшном пожаре погибли четверо детей и трое взрослых.

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