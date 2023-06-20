В Татарстане запустили проект по трудоустройству жителей с ментальными нарушениями

Проект рассчитан на 2023-2026 годы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане заработал пилотный проект по трудоустройству жителей с ментальными нарушениями. Он рассчитан на 2023-2026 годы. Постановление об этом подписано премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

Помощь будет оказываться инвалидам с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, достигнувшим трудоспособного возраста и проживающим на территории Татарстана.

К медицинским противопоказаниям получения услуги относятся тяжелые психические нарушения, тяжелая форма эпилепсии, карантинные инфекционные заболевания, хронический алкоголизм, венерические, хронические кожные заболевания, активные формы туберкулеза, гангрена конечностей, заболевания, вызываемые ВИЧ.

Жителям с ментальными нарушениями помогут пройти профессиональную подготовку и медкомиссию, составить резюме, найти работодателя. Их также будут сопровождать на рабочем месте.

Ранее мы рассказывали, что в Казани откроется инклюзивный центр для детей с ОВЗ и их родителей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram