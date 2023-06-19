Глава Татарстана посетил стройку нового здания театра имени Камала

В новом здании культурного учреждения будет несколько залов, общественная зона, креативно-образовательные лаборатории Фото: принтскрин видео.

Глава Татарстана Рустам Минниханов 19 июня посетил стройку нового здания театра имени Галиаскара Камала на берегу озера Кабан в Казани. Он оценил качество проводимых работ.

Планируется, что в новом здании культурного учреждения будет несколько залов, общественная зона, креативно-образовательные лаборатории. Пока здесь идут работы по забивке свайного поля и устройству бетонной подготовки.

Позже Минниханов отправился на реконструкцию моста по улице Назарбаева. Запустить здесь движение планируют к концу текущего года.

Ранее мы сообщали, что казанский театр оперы и балета приобрел кларнет за 2,5 млн рублей.

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