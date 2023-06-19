Казанский театр оперы и балета приобрел кларнет за 2,5 млн рублей

Корпус инструмента выполнен из танзанийского черного дерева. Фото: пресс-служба театра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казанский театр оперы и балета им. Джалиля заключил контракт с московским ООО «Музыкальный центр столицы» на приобретение кларнета Arthur Uebel. Такие инструменты производят в Германии.

Покупка обойдется театру в 2,5 миллиона рублей. Корпус инструмента выполнен из танзанийского черного дерева, а клапаны позолоченные. Кларнет поставят покупателю до конца года.

Ранее мы сообщали, что Павел Руднев не видит в России аналогов зданию театра «Мастеровые».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram