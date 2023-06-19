В Казани проведут посвященные Дню памяти и скорби мероприятия

Около входа в парк Горького проведут международную акцию «Свеча памяти» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани 21 и 22 июня состоятся мероприятия, которые посвящены Дню памяти и скорби.

Так, в парке Победы 21 июня запланировано проведение акции «Огненные картины войны» — татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии» выложит свечами изображение танка Т-34.

В 2 часа ночи 22 июня около входа в парк Горького проведут международную акцию «Свеча памяти». Свыше 200 человек с зажженными лампадными свечами пройдут от Вечного огня до парка Победы через «Миллениум».

Ночью с 21 на 22 июня в Казани состоится ночное траурное шествие от стелы «Казань — город трудовой доблести» до мемориала памяти в парке имени Урицкого. Длина маршрута составит 1418 метров – сколько дней длилась Великая Отечественная война.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о новшествах на Сабантуе 2023.

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