Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о новшествах на Сабантуе 2023

По словам градоначальника, вместе с режиссерами была проделана определенная работа. Фото: kzn.ru

В эту субботу, 24 июня, в Казани отметят татарский национальный праздник Сабантуй 2023. В его преддверии на своем еженедельном совещании мэр города Ильсур Метшин рассказал о новшествах, которые будут привнесены в праздничные мероприятия. По его словам, в частности, изменения касаются того, что будет добавлено больше именно национальных красок.

На всех праздничных площадках Сабантуя 2023 в Казани: березовые рощи в поселках Мирный и Дербышки, а также лесопарковая зона озера Лебяжье. На них для всех желающих проведут мастер-класс по татарскому танцу, состоятся концертные выступления и поединки батыров. Для гостей праздника организуют специальные автобусы.

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