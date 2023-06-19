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НовостиОбщество19 июня 2023 9:38

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о новшествах на Сабантуе 2023

Татарский национальный праздник в городе отметят 24 июня
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По словам градоначальника, вместе с режиссерами была проделана определенная работа. Фото: kzn.ru

По словам градоначальника, вместе с режиссерами была проделана определенная работа. Фото: kzn.ru

В эту субботу, 24 июня, в Казани отметят татарский национальный праздник Сабантуй 2023. В его преддверии на своем еженедельном совещании мэр города Ильсур Метшин рассказал о новшествах, которые будут привнесены в праздничные мероприятия. По его словам, в частности, изменения касаются того, что будет добавлено больше именно национальных красок.

На всех праздничных площадках Сабантуя 2023 в Казани: березовые рощи в поселках Мирный и Дербышки, а также лесопарковая зона озера Лебяжье. На них для всех желающих проведут мастер-класс по татарскому танцу, состоятся концертные выступления и поединки батыров. Для гостей праздника организуют специальные автобусы.

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