На День молодежи 2023 в Набережных Челнах перекроют улицы

Запрет на движение транспорта будет действовать на проспекте Туфана и на улице Раскольникова. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В эту субботу, 24 июня, в Набережных Челнах отметят День молодежи 2023. Во время празднования в городе перекроют ряд улиц. С 13.00 и до 23.30 запрет на движение транспорта будет действовать на следующих участках: проспект Туфана (в обоих направлениях) – от проспекта Чулман до улицы Раскольникова; улица Раскольникова – до перекрестка с проспектом Беляева.

Напомним, День молодежи 2023 в Набережных Челнах отпразднуют на майдане парка «Прибрежный». Запланирована дискотека с DJ Kiida, а хедлайнером вечера станет казахстанский рэпер The Limba.

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