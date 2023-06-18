Хедлайнером Дня молодежи 2023 в Набережных Челнах станет певец The Limba

The Limba (слева) - казахстанский артист, автор и исполнитель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 24 июня, на майдане парка «Прибрежный» в Набережных Челнах пройдет День молодежи 2023. На празднике выступят городские коллективы, пройдет дискотека с DJ Kiida, а хедлайнером вечера станет казахстанский исполнитель The Limba.

День молодежи начнется в 16.00 на Молодежном квартале, а завершится в 22.00 праздничным салютом. В программе запланированы показательные выступления пилотов команды «КАМАЗ-Мастер», велофестиваль, выставки и рок-фестиваль «Мой мир», рассказали в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

Ранее мы рассказывали, кто станет хедлайнером Дня молодежи 2023 в Казани.

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