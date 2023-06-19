Сабантуй в Нижнекамске посетили 30 тысяч гостей

Сабантуй в Нижнекамске начался с театрализованного представления. Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Сабантуй, прошедший в Нижнекамске в это воскресенье, посетили 30 тысяч гостей. Почетными зрителями праздника также стали председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Праздник окончания весенних полевых работ начался с театрализованного представления, в котором приняли участие свыше 2 тысяч человек, рассказали в пресс-службе Нижнекамского района Татарстана.

Ранее мы сообщали, кто станет хедлайнером Дня молодежи в Набережных Челнах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram