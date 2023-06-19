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НовостиОбщество19 июня 2023 5:40

Сабантуй в Нижнекамске посетили 30 тысяч гостей

Праздник прошел 18 июня
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сабантуй в Нижнекамске начался с театрализованного представления. Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Сабантуй в Нижнекамске начался с театрализованного представления. Фото: пресс-служба Нижнекамского района

Сабантуй, прошедший в Нижнекамске в это воскресенье, посетили 30 тысяч гостей. Почетными зрителями праздника также стали председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Праздник окончания весенних полевых работ начался с театрализованного представления, в котором приняли участие свыше 2 тысяч человек, рассказали в пресс-службе Нижнекамского района Татарстана.

Ранее мы сообщали, кто станет хедлайнером Дня молодежи в Набережных Челнах.

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