В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек на пожаре

Последствия пожара. Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 18 июня, в деревне Саитово Тукаевского района Татарстана произошел страшный пожар в одном из частных домов. Погибли семь человек: трое взрослых и четверо детей 2016-2019 годов рождения.

По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего выясняются, заявили в СУ СКР по Татарстану.

При этом стало известно, что в 2021 году дом был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями. Их работоспособность проверили в феврале 2023 года, и тогда они были исправны, сообщает МЧС Татарстана.

Отметим, что, по словам полицейских, семья была неблагополучной. В доме жили восемь человек – мать детей вышла из горящего дома.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram