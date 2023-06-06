В Казани хедлайнером Дня молодежи станет Мари Краймбрери

Праздничное мероприятие начнется в 10:00 и продолжится до 22:00. Фото: Даниил ОПАРИН

В Казани хедлайнером Дня молодежи станет певица Мари Краймбрери. Мероприятие состоится 24 июня в экстрим-парке «Урам» (0+), сообщает в телеграм-канале пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Праздничное мероприятие начнется в 10:00 и продолжится до 22:00. Жителей и гостей города ждет выставка тюнингованных авто, экстрим-фестиваль, лекции и мастер-классы, мотошоу, танцевальный фестиваль. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.

Напомним, Катя Лель и Natan выступят на Дне России 2023 в Казани.

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