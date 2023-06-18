В Татарстане засоренная борщевиком площадь выросла на 700 гектаров

Активное цветение сорняка могло случиться из-за ранней весны. Фото: Павел КЛОКОВ

В Татарстане в 2023 году общая площадь занятая борщевиком составила более 2,4 тысячи гектаров - это на 700 гектаров больше, чем в прошлом году.

Рост может быть связан с тем, что в 2022 году информацию о засоренных борщевиком территориях сообщали 25 муниципальных образований, а в текущем - 29. Кроме того, активное цветение могло случиться из-за ранней весны и поздней борьбы с сорняком.

В 2023 году Минсельхозпрод Татарстана потратит 25 миллионов рублей на уничтожение борщевика. В Казани такие работы планируют провести на улицах Гареева, Подлужной, Оренбургском тракте, Мавлютова, Тихомирнова, в поселках Аметьево, Салмачи и Первомайский, сообщает «БИЗНЕС Online» .

Ранее татарстанские аграрии переживали, что из-за ночных заморозков урожай картофеля находится под угрозой.

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