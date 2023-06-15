В Татарстане из-за заморозков под угрозой урожай картофеля

Аграрии дают надежду – говорят, если почернели только листья, а не стебли, за урожай еще можно побороться Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Татарстане урожай картофеля под угрозой - из-за ночных заморозков растения в некоторых районов сильно пострадали. У аграриев есть опасения, что всходы погибли.

В большом огороде Исрафила Насибуллина из Арского района картофель растет на трех сотках, почти все всходы замерзли от июньских заморозков. Чернота на листьях почти под самый корень.

- Мне 56 лет. И я в своей жизни в первый раз вижу такое. Никогда раньше такого не было. Были заморозки, которые брали огурцы, помидоры, но чтобы картофель! – удивляется Исрафил Насибуллин.

Похожая ситуация и у других фермеров Арского, Елабужского, Агрызского, Высокогорского, Балтасинского и других районов Татарстана. Правда, аграрии дают надежду – говорят, если почернели только листья, а не стебли, за урожай еще можно побороться.

- Нужно обработать любыми антистрессовыми препаратами, чтобы растения быстрее пошли в рост, - цитируют «Вести Татарстан» руководителя отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия в Арском районе Раиля Шакирзянова.

Специалисты уверяют, что большинство картофельных полей в Татарстане находятся в хорошем состоянии, поэтому без этого овоща республика не останется.

Ранее мы сообщали, что в Зеленодольском районе Татарстана раньше срока созрела клубника.

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