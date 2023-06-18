Новая неделя в Татарстане начнется с дождей и +19 градусов

Небольшой дождь местами пройдет 20 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 19 июня ожидается переменная облачность без значительных осадков. Скорость ветра может достигать до 14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем - от +14 до +19 градусов.

Во вторник, 20 числа, днем местами пройдет небольшой дождь. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду. При этом в ночное время столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов, а в дневное - до +19 градусов.

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