+29 градусов и никаких дождей: Гидрометцентр Татарстана рассказал, долго ли придется радоваться жаре

У жителей республики будет только краткий миг, чтобы насладится летней жарой. Фото: Евгения ГУСЕВА

На протяжении нескольких дней влияние на формирование погоды в республике оказывало обширное поле повышенного атмосферного давления. Дожей из-за этого практически не было. А прохладный воздух, который пришел из Арктики, из-за низкой облачности и длинного светового дня постепенно прогрелся. В светлое время суток температура воздуха достигала +27 градусов.

- В ближайшие дни - с 16 по 18 июня, почти на всей территории республики осадков по-прежнему не ожидается. Лишь в пятницу в южных районах из-за близости атмосферного фронта может пройти небольшой дождь, - сообщает Гидрометцентр Татарстана.

При этом, по его данным, днем 16 июня воздух должен прогреться до +29 градусов. Вот только эту летнюю идиллию нарушат выходные. В регион с севера придет более холодная воздушная масса и температура снизится. В субботу, 17 июня, днем ожидается от +21 до +26 градусов, в воскресенье, 18 июня, - от +18 до +23.

Похолодание продолжиться и в начале следующей недели. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник и вторник (19 и 20 июня) температура воздуха днем будет в пределах от +16 до +21 градуса. Что же касается дождей, то они в эти даты маловероятны.

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