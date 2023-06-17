В Чувашии в массовом ДТП погиб один взрослый и один ребенок

Авария произошла в Козловском районе. Фото: ГИБДД Чувашии

В эту субботу, 17 июня, в 7.15 на трассе М-7 в Козловском районе произошло массовое ДТП с участием пят автомобилей, сообщает ГИБДД Чувашии.

По пока предварительной информации, водитель «Лады Калины», выезжая с заправки по полосе разгона, попытался опередить грузовик Scania. Когда это удалось сделать, легковушка потеряла управление при перестроении. Она вылетела на встречку, где столкнулась с фурой Sitrak.

«Ладу» отбросило на грузовик Scania, который он опередила, затем кидает на другую встречную фуру. В этот момент в большегруз Sitrak, который после первого удара оказался не на своей полосе движения, врезается минивэн Toyota Alphard.

«В результате на месте от полученных травм скончались водитель «Лады» и его 13-летний пассажир. Также пострадал водитель грузовика Sitrak, который первый столкнулся с легковушкой», - рассказали в ГИБДД Чувашии.

Шансов выжить у находившихся в легковушке людей практически не было. Фото: ГИБДД Чувашии

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшей аварии.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Чувашии после столкновения с внедорожником «УАЗ-Патриот» сплющило иномарку, в которой ехали малолетние дети.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram