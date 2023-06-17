В Чувашии легковушку с детьми смяло при столкновении с «УАЗ Патриот»

Иномарка после встречи с отечественным внедорожником получила серьезные повреждения. Фото: МВД Чувашии

В пятницу, 16 июня, в 16.45 на территории Заволжья Чебоксар на автодороге «Вятка - пос. Северный» столкнулись автомобили Kia Spektra и «УАЗ Патриот». По предварительным данным, водитель иномарки в какой момент пошел на обгон и оказавшись на встречке столкнулся с отечественным внедорожником, который ехал в попутном направлении и начал поворачивать налево, сообщает МВД Чувашии.

«Оба водителя освидетельствованы, состояние опьянения не установлено», - рассказали в ведомстве.

В результате аварии иномарку просто смяло, пострадали два ее пассажира – 25-летняя девушка и 19-летний парень. Им была оказана медпомощь, после чего они были отпущены домой. Стоит отметить, в Kia Spektra в момент столкновения на заднем сидении находились шестимесячный мальчик и двухлетняя девочка. Они были зафиксированы в автокреслах. Врачи осмотрели детей и не выявили у них серьезных повреждений.

Удар иномарки пришелся внедорожнику сзади. Фото: МВД Чувашии

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