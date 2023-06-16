Жителя Татарстана будут судить за убийство 17-летней дочери из-за интимного разговора

Тело девушки нашли в реке. Фото: скриншот

Завершено расследование уголовного дело об убийстве 17-летней жительницы Уруссу Ютазинского района. В преступлении обвиняется ее 47-летний отец, сообщает следственный комитет Татарстана.

- По версии следствия, 27 апреля дома мужчина услышал, что его дочь ведет телефонный разговор интимного содержания. Между ними на этой почве произошел конфликт. Отец толкнул ее с лестницы. Девушка потеряла сознание. Подумав, что он убил ее, отец отвез дочь к реке Ик и утопил. Свою причастность к совершению преступления мужчина признал, - рассказали в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщал «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, отец узнал, что его дочь забеременела. Ее молодой человек был согласен женится на ней после того, как она окончит школу. Но отец посчитал это позором и жестоко расправился с дочерью.

Когда мать не нашла ее, то забила тревогу. Девушку искали полицейские, волонтеры и местные жители. Через пару дней отец сам признался в убийстве и показал, в каком месте реки он выбросил тело.

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