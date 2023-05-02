Хотели после школы сыграть свадьбу: В Татарстане отец не выдержал позора из-за беременности дочери и скинул ее в реку

Правоохранители задержали мужчину. Фото: Иван ВИСЛОВ

В поселке Уруссу первой тревогу забила мать школьницы. Дочь пропала днем 27 апреля, после того как вышла с уроков домой, никакой связи с ней не было. Женщина обратилась за помощью в полицию. Вскоре к правоохранителям в поисках 17-летней школьницы подключились и волонтеры. Ее искали всем миром, в течение трех дней, пока отец пропавшей не сделал шокирующее признание.

ЖЕНИХ ЕСТЬ, НО ЭТОГО МАЛО

Как рассказал «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, школьница довольно долго встречалась в поселке с молодым человеком. Пара не особо скрывала свои отношения. Случилось, то что случилось – 17-летняя школьница забеременела (возраст сексуального согласия – Ред.). Ее вторая половина не отказался от будущего ребенка. Они решили дождаться окончания школы и устроить свадьбу. Честная дочь пришла к отцу и рассказала обо всем.

Для мужчины это стало страшным позором. Мало того, что дочь забеременела до замужества, так еще и жених не из той диаспоры. Как рассказала правоохранителям отец, он не выдержал всего этого и в день пропажи дочери вывез ее к реке Ик. По словам источника «КП-Казань», мужчина сам признался, что жестоко избил школьницу, а когда та перестала подавать признаки жизни, скинул ее в воду, даже место показал. Там и нашли тело пропавшей. В отношении ее отца возбудили уголовное дело за убийство женщины заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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