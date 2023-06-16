В Казани в «Приюте человека» ежемесячно раздают 60 тысяч порций еды

Активисты планируют открыть пункты для нуждающихся во всех районных центрах республики. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Проекту «Приют человека» в 2023 году исполняется пять лет. За это время волонтеры раздали более 1,4 миллиона порций еды и свыше 47 тысяч раз предоставили нуждающимся ночлег. Сейчас в казанском пункте проводят реконструкцию – старые вагончики меняют на новые, более удобные. После ремонта пропускная способность приюта вырастет. Пункт 16 июня посетил мэр Казани Ильсур Метшин. Его встретил учредитель проекта и гендиректор Центра социальной реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов.

В месяц «Приют человека» раздает порядка 60 тысяч порций. Этот показатель сравним с численностью населения небольшого города.

- К нам приходят и пенсионеры, поскольку одним уже в силу возраста тяжело готовить самостоятельно, другим не хватает пенсии, потому что дети или внуки записали на них кредиты – ситуации бывают разные, – рассказал Азат Гайнутдинов.

Активисты планируют открыть пункты для нуждающихся во всех районных центрах республики, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее мы сообщали о пожилом мужчине, который попал в приют из больницы, где его оставили родные.

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