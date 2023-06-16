На Сабантуе в Марий Эл борцы будут соревноваться за звание абсолютного батыра. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Республиканский Сабантуй в Марий Эл пройдет 24 июня. Откроется праздник в 9.45 на Медведевском ипподроме в поселке Руэм.

В программе — конные скачки, показательные выступления парашютистов, татарские народные игры, спортивные соревнования и концертно-развлекательная программа с участием коллективов республиканского центра татарской культуры. Завершится Сабантуй в Марий Эл праздничным фейерверком в 22.00, сообщает пресс-служба РТЦК.

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