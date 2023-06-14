«Пеледыш пайрем» - это традиционный марийский праздник, который проводится более 100 лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Совсем скоро, 17 июня, в Йошкар-Оле пройдет традиционный марийский праздник цветов «Пеледыш пайрем». Жители и гости города смогут поучаствовать в национальных играх, конкурсах, стать зрителями концертов и фаер-шоу. «Комсомолка» публикует самую подробную программу праздника «Пеледыш пайрем» 2023 в Йошкар-Оле.

Программа праздника «Пеледыш пайрем» 2023 в Йошкар-Оле

В преддверии праздника, 16 июня в 18.00, на Патриаршей площади пройдет «Вечер дружбы». Основные мероприятия же пройдут 17 числа.

Дубовая поляна Сосновой рощи

9.00 — Календарно-обрядовый праздник «Агавайрем»

Территория перед ДК имени Владимира Ленина

10.00 — Встреча гостей «Унам вашлийына»

11.00 — Праздничное шествие

Площадь имени Владимира Ленина

11.45 — Торжественное открытие праздника «Пеледыш пайрем 2023»

Центральный парк культуры и отдыха

12.45 — у входа в парк проведут обряд приема гостей праздника

13.00 — у костровой поляны состоится выступление фольклорных коллективов «Велик марийский мир»

На площадках ЦПКиО в 10.00 пройдет конкурс подворий районов «Марий кудо» и ярмарка «Мастар кид». Самых юных гостей ждут в 12.00 на детской площадке «Модыш алан».

Любители активного отдыха смогут в 13.00 поучаствовать в национальных спортивных играх «Черемис модмаш» и марийской игровой «Марий модыш», а в 14.00 - заняться этноспортом «Чумбылатын вийже».

В 12.45 на открытой эстрадной площадке ЦПКиО пройдет концерт «Толын чапле пайремна — шум-чоннам кандарена! ». На сцене выступят артисты марийской эстрады: Вадим Краснов, Сергей Пакеев, Эльвира Токташева, Роза Искакова.

В 14.45 желающие смогут посетить фестиваль гармонистов «Шокталте гармонетым». После чего в 16.00 пройдет Марий кас — старинная традиция, сопровождаемая марийскими национальными играми и плясками. Завершится программа у парка показом кинокартины Дениса Шаблия «Не Иван или как приручить Богатыря» в 20.00.

Бульвар Чавайна

10.00 — Ярмарка «Город мастеров»

Площадка перед ДК ХХХ-летия Победы

13.00 — Этномода «Эх, пайремем, пайремлан келшыше тувырем».

14.00 — Концерт «Пайрем дене!» 15.00 — Литературно-музыкальная гостиная.

Шкетан сад

13.00 — Концерт «Пеледыш пайрем», на котором выступят артисты Марийского национального театра драмы имени Шкетана

Патриаршая площадь

16.45 — Лодочная прогулка «Какшан вуд умбалне»

17.00 — Концерт «Пеледыш пайрем, 100 ий дене! ». На празднике выступят Володя Матвеев, Ирины Якаева, Йорга Каче и Эльвира Трифонова.

18.30 — Этническая дискотека «Шудыран марий кава»

21.00 — Выступление ансамбля «У ен»

21.45 — Фаер-шоу

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