В среднем туристы в города России приезжают на пять дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казань попала в топ-15 самых популярных городов России для летних путешествий. Соответствующее исследование провел российский сервис онлайн бронирования жилья.

В лидерах рейтинга традиционно оказались Санкт-Петербург, Сочи и Москва. При этом Сочи в 2023 году бьет рекорды и пользуется у туристов огромным спросом. Кроме столицы Татарстана в список вошли Калининград, Зеленоградск, Адлер, Геленджик, Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Нижний Новгород, Дербент и Владивосток.

Однако спрос у туристов снизился на Сортавалы и Ярославль. В среднем в города России они приезжают на пять дней. А аренда на жилые помещения этим летом выросла на 13% - до 4,2 тысячи рублей за сутки, сообщают «РИА Новости».

Напомним, в 2022 году турпоток в Татарстане вырос на 12%.

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