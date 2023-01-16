В 2022 году турпоток в Татарстане вырос на 12%

По числу туристов Татарстан опережает другие регионы Поволжья. Фото: Мэрия Казани

Закрытие границ для россиян некоторыми странами привело к росту внутреннего туризма. Выиграл от этого и Татарстан. Турпоток в республику в 2022 году по сравнению с 2021-м вырос на 12%. Об этом сообщил глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов на совместном заседании ведомства и коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. По его словам, прогнозируемый турпоток составит 3,7 миллионов человек.

Сергей Иванов заявил, что ожидает дальнейшего роста туристического потока в Татарстане. Уже сейчас по данному показателю республика опережает другие регионы Поволжья. Здесь есть чем удивить приезжих, но и проблемы с отраслью тоже имеются. Среди главных, по словам Иванова, недостаточное количество номеров в отелях и гостиницах, а также нехватка туристических автобусов.

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