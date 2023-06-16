Минниханов и Загитова обсудили проект школы фигурного катания в Татарстане

По словам Минниханова, Загитова является примером для молодежи. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заслуженным мастером спорта России, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Они обсудили проект возможной школы фигурного катания в республике, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Минниханова, Загитова является примером для молодежи. В Татарстане уже есть опыт создания спортивных школ. В связи с этим власти готовы распространить его и на другие виды спорта. В ответ спортсменка заявила, что планирует в ближайшее время приехать в Казань с готовым предложением по этому поводу.

Помимо этого, глава республики отметил важность использования навыков фигуристки для популяризации спорта среди молодежи в регионе.

Напомним, Алина Загитова на шоу в Казани упала с тройного флипа.

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