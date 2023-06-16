В Набережных Челнах титул «Сабантуй гузэле-2023» завоевала Гулина Бакирова

Победительнице конкурса руководитель исполкома города Фарид Салахов вручил диплом и подарки. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах лучшей в номинации «Сабантуй гузэле-2023» стала Гулина Бакирова. Финал конкурса состоялся 15 июня в ДК «Энергетик», сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в финал попали 11 девушек от 16 до 25 лет, которые хорошо знают татарский язык. Каждая из них продемонстрировала членам жюри свои таланты. Конкурсантки исполняли песни, танцевали и читали стихотворения.

Так, финалистками стали Гульнур Акирова, Алия Сафеева, Аделина Салихова, Раиля Шайхутдинова, Гулина Бакирова, Райна Сабирова, Айсылу Ишалина, Айгуль Габдрахманова, Лилия Гатина, Регина Дерябина, Лия Давлетшина. А победительнице конкурса руководитель исполкома города Фарид Салахов вручил диплом и подарки.

Напомним, Дарина Карпова из Набережных Челнов стала «Красой Татарстана 2023».

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