Победительницы представят Татарстан в федеральном конкурсе «Краса России-2023». Фото: скриншот

Дарина Карпова из Набережных Челнов стала «Красой Татарстана 2023». Итоги были подведены в рамках конкурса красоты, который состоялся в Казани.

В финале участвовали 15 девушек в возрасте от 15 до 25 лет. Пятеро из них представляли татарстанский автоград, остальные - столицу республики. Так, «I Красой Татарстана 2023» стала Алина Сафиуллина, а «II Красой Татарстана 2023» - Элина Яруллина. Обе победительницы из Казани.

Кроме того, обладательницы титулов представят Татарстан в федеральном конкурсе «Краса России-2023». «Краса республики» проводится в 13-й раз.

Напомним, «Комсомольская правда» в Казани подвела итоги фотоконкурса среди участниц конкурса «Краса Татарстана-2023».

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