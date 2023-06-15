Власти Казани объяснили горожанам, с чем связана нехватка автобусов на маршрутах

Особенно горожане жалуются на задержку автобуса №75. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях жители Казани пожаловались на малое количество автобусов на маршрутах. По их словам, им приходится ждать их на остановках более получаса. Особенно это касается автобуса №75. Там же в соцсетях им ответили из мэрии. Власти города объяснили проблему нехваткой кадров в транспортных предприятиях.

Отметим, что об это дефиците не раз уже заявлялось на разных уровнях. В Казани требуется более 1 000 водителей автобусов и кондукторов.

Напомним, недавно стало известно, что татарстанским перевозчикам помогут с приобретением в лизинг 400 автобусов за 5 миллиардов рублей.

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