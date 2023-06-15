В Татарстане перевозчикам помогут купить автобусы на 5 миллиардов рублей

Планируется, что часть затрат на приобретение пассажирского транспорта возместят из бюджета республики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перевозчикам Татарстана помогут обновить автопарк. Планы грандиозные – покупка более 400 автобусов за 5 миллиардов рублей. И все это в ближайшие два года. Для этого транспортным компаниям предоставят льготный лизинг без первого взноса и всего под 6%. При этом часть затрат на приобретение автобусов перевозчикам собираются возместить из бюджета Татарстана.

Размер помощи будет рассматриваться в каждом случае отдельно - с учетом финансовой деятельности той или иной компании. Детали участия денег из регионального бюджета все еще уточняются. Минтранс Татарстана уже изучает потребности самих перевозчиков в новых автобусах и заявки от городов, сообщает «Бизнес Онлайн».

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