Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 7:30

В Татарстане перевозчикам помогут купить автобусы на 5 миллиардов рублей

Планируется приобрести более 400 единиц техники
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Планируется, что часть затрат на приобретение пассажирского транспорта возместят из бюджета республики.

Планируется, что часть затрат на приобретение пассажирского транспорта возместят из бюджета республики.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перевозчикам Татарстана помогут обновить автопарк. Планы грандиозные – покупка более 400 автобусов за 5 миллиардов рублей. И все это в ближайшие два года. Для этого транспортным компаниям предоставят льготный лизинг без первого взноса и всего под 6%. При этом часть затрат на приобретение автобусов перевозчикам собираются возместить из бюджета Татарстана.

Размер помощи будет рассматриваться в каждом случае отдельно - с учетом финансовой деятельности той или иной компании. Детали участия денег из регионального бюджета все еще уточняются. Минтранс Татарстана уже изучает потребности самих перевозчиков в новых автобусах и заявки от городов, сообщает «Бизнес Онлайн».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram