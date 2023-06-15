В Казани из горящей квартиры пожарные спасли мужчину

Причины пожара устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот четверг, 15 июня, в экстренные службы поступила информация о том, что в Казани в доме №47 по улице Мира произошел пожар. Горела квартира на втором этаже, сообщили в МЧС Татарстана.

- С верхних этажей была проведена эвакуация 60 человек, в том числе 10 детей, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Из самой же горящей квартиры пожарные спасли мужчину. Его вывели на улицу и передали в руки медиков «скорой». Он не пострадал.

Вскоре огонь был потушен. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в среду, 14 июня, в центре Казани произошел крупный пожар. У дома на улице Чехова загорелась крыша на площади 1 100 квадратных метров. Никто, к счастью, не пострадал. Жильцов дома эвакуировали, они до сих пор не могут вернуться в свои квартиры.

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