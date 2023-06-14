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НовостиОбщество14 июня 2023 15:03

В УВД Челнов проводят проверку после поножовщины, участницей которой стала сотрудница полиции

Предполагается, что дознаватель отдела полиции №1 «Автозаводский» вонзила нож в 23-летнего парня
Марина ДОЛГОВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В УВД Челнов проводят проверку после поножовщины, участницей которой стала сотрудница полиции. Об этом сообщают в пресс-службе управления. Предполагается, что дознаватель отдела полиции №1 «Автозаводский» вонзила нож в 23-летнего мужчину.

Инцидент произошел утром в День России, 12 июня. В полицию о ножевом ранении парня заявили медики, оказывающие потерпевшему первую помощь.

По предварительной версии, ранения ему нанесла 23-летняя женщина, которая носит звание младшего лейтенанта. Поножовщина стала итогом бытового конфликта. Жизнь парня спасена, в настоящее время он госпитализирован.

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