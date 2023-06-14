В Набережных Челнах сотрудница полиции во время ссоры вонзила нож в сожителя

Если вина сотрудницы полиции подтвердится, то ее уволят из органов внутренних дел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 12 июня в дежурную часть УМВД России по Набережным Челнам поступило сообщение врачей - к ним доставили мужчину 2000 года рождения с телесными повреждениями.

Оказалось, что ранения нанесла 23-летняя женщина, младший лейтенант и сотрудница отдела полиции №1 «Автозаводский». Предполагается, что в ходе бытового конфликта она ударила ножом в область живота своего сожителя. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее СМИ сообщали о том, что потерпевший тоже является сотрудником полиции. Однако «КП-Казань» в пресс-службе УВД Набережных Челнов эту информацию опровергли.

Сейчас по факту преступления ведется проверка. Если вина сотрудницы полиции подтвердится, то ее уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Затем женщина понесет наказание в установленном законом порядке.

Напомним, ранее в Татарстане водитель хотел переложить вину на погибшего в аварии пассажира.

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