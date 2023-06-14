В Татарстане водитель пытался переложить вину на погибшего в ДТП пассажира

Водитель выехал в кювет, врезался в трубу и совершил опрокидывание

В Менделеевске вынесен приговор 26-летнему жителю Елабуги. Он совершил смертельное ДТП, а вину пытался переложить на погибшего пассажира.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, в июле 2021 года нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля Hyundai Solaris, в салоне было четыре не пристегнутых ремнями безопасности пассажира. На трассе в Менделеевском районе водитель не справился с управлением, выехал в кювет, врезался в водосточную трубу и совершил опрокидывание.

В результате аварии сидевший на переднем кресле пассажир погиб. Приехавшим на место происшествия сотрудникам полиции водитель и выжившие пассажиры заявили, что за рулем был погибший мужчина. Однако следствие выяснило, что это неправда.

Свою вину мужчина не признал. Ранее его уже останавливали пьяным за рулем. Суд приговорил его к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен прав на 2,5 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах в результате ДТП погиб молодой водитель.

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