В Татарстане к летней жаре официально открыты 45 пляжей

Всего в республике, по состоянию на 13 июня 2023 года, задекларированы 54 пляжа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скоро в Татарстан, наконец, придет летняя жара. Жители республики потянутся к воде, чтобы искупаться. Делать это лучше в специально организованных местах, где, в том числе, налажено дежурство спасателей и медиков. Этим критериям из 54 официальных пляжей сейчас соответствуют 45. Они открыты для посещения, сообщает МЧС Татарстана.

- Это 35 муниципальных пляжей, два на территории санаториев, шесть на территории баз отдыха, один на территории студенческого лагеря и еще один на территории детского оздоровительного лагеря, - отметили в ведомстве.

В ближайшее время – 15 июня, в республике планируется также открыть для посещения пляжи на обоих берегах реки Мензеля в Мензелинском районе, на реке Шешма в селе Новошешминск, 16 июня – у водоема в селе Каргали Чистопольского района, 1 июля – пляж в селе Базарные Матаки Алькеевского района и у пруда в селе Шапши Высокогорского района.

Кроме того, 16 июня планируется открыть пляж лечебного комплекса «Раздолье» в Чистопольском районе, 19 июня – пляж ДОЛ «Олимпия» в Бугульминском районе, а также на территории студенческого лагеря базы отдыха СОЛ «Икар» в Лаишевском районе.

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