В Татарстане 16 июня ожидается 28-градусная жара

В Татарстане 14 июня местами пройдет кратковременный дождь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане в ближайшие дни температура воздуха будет достигать +28 градусов. А под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадки прекратятся, сообщает Гидрометцентр республики.

В среду, 14 июня, ночью температура воздуха будет в пределах от +7 до +12 градусов. Днем столбики термометров покажут от +19 до +24 градусов. В этот день местами пройдет кратковременный дождь, а порывы северо-восточного ветра усилятся до десяти метров в секунду.

В четверг, 15 июня, ночью синоптики прогнозируют от +7 до +12 градусов, а днем - от +22 до +27 градусов. В ночное время суток местами в южных районах региона пройдет небольшой дождь.

В пятницу, 16 июня, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, а днем дело может дойти и до 28-градусной жары.

Напомним, метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

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