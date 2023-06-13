В Казани пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

С июля по декабрь 2023 года семь городов России примут у себя первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». В их число вошла и Казань.

- Наш фестиваль не так давно отгремел в Москве. Теперь мы везем наши лучшие фильмы о героях страны в другие города, - сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Среди картин, которые будут представлены: первая часть цикла «Военкоры», кинолетопись Артема Сомова о работе журналистов Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина; лауреат фестиваля документального кино «РОССИЯ» «Призраки. Солдаты забытой войны» Макса Фадеева и Сергея Белоуса - о бойцах и командирах легендарного батальона «Призрак», которые несколько лет держали линию фронта поселка Донецкого; «Культурный фронт» режиссера Олега Некишева - о поэтах и музыкантах, выступающих в поддержку российских солдат; «Освобождение» Андрея Медведева - рассказ о том, как российские военные с войсками ДНР и ЛНР освобождают города; «Донбасс. Поэтому я здесь» - лента Татьяны Борщ, в которой иностранные журналисты рискуют жизнью ради своих репортажей; «Мирные» Регины Ореховой - о жителях Мариуполя, столкнувшихся со смертью, с голодом и лишениями, но не потерявших силу духа и веру; «Морпехи. Сильные духом» режиссера Артура Соколова, где морпехи Струна, Рокот и Бойка впервые рассказали, как были тяжело ранены в ходе боевых действий; «От фаната до солдата» - историю Евгения Неучева о том, как фанаты футбольных клубов встали на защиту Родины.

- Мы хотим, чтобы фильмы фестиваля увидели как можно больше зрителей по всей России. Это фильмы о героях. О людях, рискующих самым ценным - своей жизнью - ради нашей страны, ради нас. Герои есть в каждом регионе. И о них надо рассказывать. Миссия фестиваля - укреплять единство и сплочённость народа в эти непростые времена, - отметила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

Кроме показов, на фестивале будут представлены премьерные картины и работы региональных и зарубежных документалистов. Также в каждом из городов пройдут встречи с авторами и героями фильмов, лекции, мастер-классы и круглые столы.

Подробнее о программе фестиваля на сайте.