В 2023 году на ремонт 12 участков дорог в Казани выделят миллиард рублей

Участки дорог отремонтируют в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Советском, Приволжском и Московском районах Казани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Казани отремонтируют 12 участков. Работы потребуют порядка миллиарда рублей, сообщил Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

В Авиастроительном и Ново-Савиновских районах приведут в порядок участки улиц Айдарова, Камчатская, Адоратского, Вересаева, Пржевальского, Ленинградская и Ударная.

В Приволжском районе ремонту подлежат участки улиц Поперечно-Отарская и Центрально-Отарская от улицы Южно-Промышленной до улицы Центральной длиной два километра.

В Московском районе обновят дорожное покрытие на участках улиц Городская, Кулахметова и Хасана Туфана.

В Советском районе работы проведут на двух километрах дороги по улице Мира.

Напомним, ранее замглавы Минтранспорта Татарстана Артем Чукин рассказал, что в 2023 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике выделят свыше 11 миллиардов рублей.

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