Речь идет об участке напротив дома №40 на улице Ново-Песочной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани временно ограничат движение по улице Ново-Песочной. Причиной стало проведение работ по устройству наружных сетей водоснабжения, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Речь идет об участке напротив дома №40 на улице Ново-Песочной. Там движение временно ограничат с 16 по 18 июня.

Напомним, мост «Миллениум» в Казани закрывают на ремонт, произойдет это в ночь на 12 июня 2023 года. Важная транспортная артерия соединяет два берега реки в городе.

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