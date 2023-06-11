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НовостиОбщество11 июня 2023 9:43

В Казани временно ограничат движение по улице Ново-Песочной

Причиной стало проведение работ по устройству наружных сетей водоснабжения
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Речь идет об участке напротив дома №40 на улице Ново-Песочной.

Речь идет об участке напротив дома №40 на улице Ново-Песочной.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани временно ограничат движение по улице Ново-Песочной. Причиной стало проведение работ по устройству наружных сетей водоснабжения, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Речь идет об участке напротив дома №40 на улице Ново-Песочной. Там движение временно ограничат с 16 по 18 июня.

Напомним, мост «Миллениум» в Казани закрывают на ремонт, произойдет это в ночь на 12 июня 2023 года. Важная транспортная артерия соединяет два берега реки в городе.

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