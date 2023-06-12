В Казани отметили не только День России, но и 100-летие общества «Динамо»

Праздник в парке «Черное озеро» посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Фото: rais.tatarstan.ru

В казанском парке «Черное озеро» в этот понедельник решили отметить сразу два праздника – День России и 100-летие общества «Динамо». В честь этих событий на территории общественного пространства организовали работу тематических фотовыставок и мастер-классов. Пришедшие могут принять участие в квестах или посмотреть на концертные выступления.

- Мы гордимся нашей страной, ее многовековой историей, героическим прошлым, многообразием культуры и традиций, - сказал посетивший парк глава Татарстана Рустам Минниханов, а также добавил, что в условиях беспрецедентного давления на Россию, этот праздник приобретает еще большее значение.

Руководитель региона на празднике наградил отличников ГТО и победителей легкоатлетических забегов, приуроченных ко Дню России и юбилею «Динамо».

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